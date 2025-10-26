Sviluppo economico, la sfida del territorio

Crescere nel segno della sostenibilità è possibile. Questo è emerso nel corso del convegno sul tema ’Caratteristiche socio-economiche dell’area picena: focus sulla sostenibilità come fattore competitivo’ organizzato da Banca del Piceno. L’Osservatorio socioeconomico della Banca ha presentato i risultati di una ricerca, realizzata con l’Università Politecnica delle Marche, sulla sostenibilità come strategia per vincere sul mercato. Il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati nell’intervento introduttivo ai lavori del convegno ha sottolineato il ruolo svolto dall’azienda di credito nell’organizzare annualmente questi importanti momenti di confronto e di analisi. Antonio Spazzafumo sindaco di San Benedetto ha spiegato l’importanza del ruolo della Banca del Piceno a supporto delle aziende. Il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini ha sottolineato come la sostenibilità si sta diffondendo sempre di più nel tessuto economico del territorio. Francesco Maria Chelli presidente nazionale dell’Istat nel suo intervento ha detto: "Se i giovani diminuiscono l’impegno è quello di coinvolgerli nello sviluppo del sistema economico e in questo è importante anche con il supporto della Banca del Piceno che può agevolare l’attuazione dei loro progetti". Il Professore Gian Luca Gregori Rettore Univpm ha illustrato i risultati del programma "Campusworld che è un progetto di internazionalizzazione promosso e finanziato dall’Università Politecnica delle Marche con il contributo della Banca del Piceno". La professoressa Carla Alunno ha illustrato i risultati della ricerca: "I dati della survey delineano un quadro in cui le Pmi stanno abbracciando la sostenibilità come leva strategica". Carlo Napoleoni Responsabile divisione impresa Gruppo Bcc Iccrea ha detto: "Il Gruppo Bcc Iccrea persegue la crescita responsabile perché è costituita dalle banche di credito cooperativo che sui territori operano, oltre di loro, da più di un secolo".

Nel corso della tavola rotonda l’imprenditrice agricola Chiara Mastrosani ha detto: "La sostenibilità per noi agricoltori è un elemento fondante. Il rapporto tra uomo e natura è importante". Doriana Marini dell’azienda Dienpi insignita anche del premio Talenti & Imprese ha aggiunto: "Importante ruolo che hanno le banche di credito cooperativo sul territorio". Elsa Melchiorre componente del consiglio di amministrazione della Banca del Piceno ha detto: "La sostenibilità per la Banca del Piceno è quello di applicare l’etica all’economia". Debora Cozza Componente Commissione Nazionale Governance e Finanza Cndcec ha detto: "Il commercialista è un consulente d’azienda e un consulente di sostenibilità". Gabriele Illuminati direttore generale della Banca del Piceno ha concluso: "Siamo pronti a supportare le imprese ad attuare i programmi di sviluppo dove la sostenibilità diventa un importante fattore di competitività".