Sviluppo neuro e psicomotorio, screening al via

Entra nella sua fase operativa, nei tre asili nido comunali, il progetto per la prevenzione delle patologie che interessano lo sviluppo neuro-psicomotorio dei bambini e per la diffusione della cultura della diagnosi precoce. Promosso dall’associazione ‘Michelepertutti’ in collaborazione con la cooperativa Virtus che ha in gestione i nidi e con il Comune, il progetto coinvolge tutti i bimbi dei tre asili: 53 de ‘Lo scoiattolo’, 48 de ‘Lo scarabocchio’ e 35 dello ‘Zero tre’.

"Ci occupiamo di sviluppo psicomotorio dei bambini – dice Cristiana Carniel, presidente dell’associazione ‘Michelepertutti’ –, promuoviamo azioni o momenti di riflessione sul benessere da un punto di vista psicomotorio dei bimbi. Benessere il cui livello si gioca proprio nei primi tre anni di vita".

"Il progetto – prosegue la presidente Carniel – va in questa direzione, dare un supporto in più ai bimbi in questa fascia di età affinché possano raggiungere il loro massimo potenziale di sviluppo. Nei nidi manderemo un piccolo team di terapisti in ambito sanitario e non, esperti di neuro-sviluppo, che effettueranno uno screening sugli iscritti e, accanto, un monitoraggio dello sviluppo psico-motorio dei piccoli".

"Dopo lo screening fatto all’interno degli asili nido con l’unione italiana ciechi – dice l’assessore comunale ai servizi sociali Massimiliano Brugni –, dal quale sono venuti fuori casi di problemi alla vista, sette con codice rosso e sette con codice giallo, avviati poi a un controllo più approfondito, ora c’è l’opportunità di continuare con questi screening grazie all’associazione ‘Michelepertutti’ che ha proposto gratuitamente di poter effettuare controlli sulla psicomotricità dei bambini".

"Grazie a ciò – conclude l’assessore Brugni – potranno essere individuate problematiche di salute che prese in questa fascia di età sicuramente potranno essere gestite nel migliore dei modi. Ringraziamo per questo l’associazione, fiore all’occhiello del nostro territorio".

Lorenza Cappelli