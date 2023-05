Sviluppo sostenibile dei centri urbani: immaginare una città che non ci soffochi

La classe 3C ha aderito al progetto "Give me five": lo scopo quello di responsabilizzare e formare sui temi relativi al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile dei centri urbani in modo particolare. Ci siamo suddivisi in cinque gruppi composti da quattro alunni; ogni gruppo ha avuto il compito di costruire un quartiere di un’ipotetica città che avesse la caratteristica della sostenibilità. I materiali utilizzati da ogni gruppo sono stati: carta, cartone e tetrapak. Ogni quartiere della città doveva contenere elementi verosimili: una scuola, il municipio, centri commerciali, luoghi di culto e un ospedale. Il lavoro sta per essere ultimato nel rispetto dei tempi stabiliti. Il progetto ci ha insegnato a condividere idee e responsabilità rispettando le opinioni di tutti i membri del gruppo e abbiamo capito che si possono costruire edifici belli, funzionali ed ecologici, ovviamente non con la carta. La scienza e lo sviluppo tecnologico possono ideare materiali alternativi che non inquinano e i cittadini, ognuno con le proprie responsabilità, hanno il dovere di creare città in cui vivere bene e allora sicuramente saranno anche bellissime!