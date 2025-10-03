Svolta piazza Montebello, via alla gara per il restyling

Ancora un passo verso il rifacimento di piazza Montebello. Il vertice di Viale De Gasperi ha appena avviato la gara per il restyling della superficie: il valore netto dell’appalto è di 1.181.103,27 euro, su un investimento complessivo di 1,7 milioni. Dopo la recente approvazione del progetto esecutivo per il restyling di questa importante zona del centro, ora l’amministrazione ha compiuto un nuovo passo verso il completamento dell’iniziativa, attesissima dal quartiere Marina Centro. Ora spetterà alla stazione appaltante pubblicare il bando e ufficializzare i termini della gara, ma appare chiaro sin da ora che il tempo stringe e che il cantiere potrebbe iniziare l’anno prossimo, anche se inizialmente si era pensato di partire a novembre.

C’è un altro motivo per cui i lavori potrebbero slittare: comune e ditta appaltatrice dovranno stabilire in quante tranche suddividere l’appalto e di conseguenza l’ente comunale dovrà decidere come ridistribuire il mercato una volta avviato il cantiere. Occorre rammentare, infatti, che l’operazione non riguarda solo la ripavimentazione di piazza Montebello, ma anche la pedonalizzazione di via Montebello e la riqualificazione di via Palermo. Ne consegue che lavorare in un unico blocco, comprendente l’intero perimetro dell’appalto, comporterebbe dei disagi eccessivi non solo agli stand infrasettimanali, ma anche alla viabilità di zona. È per questo che il restyling verrà diviso in lotti funzionali, con le bancarelle del mercato che saranno spostate nelle strade limitrofe a seconda della zona interessata. Come si diceva, l’operazione Montebello è triplice.

L’intervento maggiore riguarderà senza dubbio la superficie che ospita il ‘mercato delle erbe’, che verrà schermata da 16 tende dalla forma triangolare, erette sulla base di 24 ‘alberi’ alti otto metri. Le tende fungeranno da ‘ombrello’ per i visitatori e al contempo esibiranno i colori e gli stemmi dell’araldica sambenedettese. Un nuovo pavimento in porfido, panchine suggestive, piante e rastrelliere contribuiranno a rendere piazza Montebello un’oasi cangiante che mescola antico e moderno. Secondo quest’ottica, quindi, sarà fondamentale tanto riqualificare la superficie quanto tirarla fuori dal suo isolamento: è in tal senso che una nuova veste verrà data anche a via Palermo, strada di congiunzione fra l’area e la stazione ferroviaria, poco connessa con il resto della città. All’imbocco est di questa strada verrà posizionata una scultura a forma di imbarcazione.

Giuseppe Di Marco