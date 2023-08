’Symphony of Caos’ in piazza Arringo

L’evento clou che chiuderà l’estate ascolana si terrà sabato 9 settembre alle ore 21 in Piazza Arringo con lo show di DJ Asco, Alessandro Xiueref. Dopo il grande successo della prima edizione che ha visto oltre 3.000 persone in Piazza del Popolo, lo straordinario Dj delle Cento Torri tornerà protagonista con il suo spettacolo ‘Symphony of Caos - Evoluzione’. "Uno show che per la nostra città è l’evento dell’anno – ha ammesso il sindaco Marco Fioravanti – perché ci permette di far conoscere Ascoli anche ai più giovani. Una nuova sfida, una nuova piazza per un progetto che unisce la musica classica e quella elettronica. La bellezza di questa unione sta proprio nello spettacolo che Asco propone insieme ad altre realtà del nostro territorio. Sarà una vera e propria evoluzione, con una matrice teatrale che coinvolgerà un pubblico di ogni età". Alessandro Xiueref, alias ’Asco’ è stato decretato ’Miglior EDM DJ Producer d’Italia 2022’ e sul palco di Piazza Arringo saranno presenti anche una grande orchestra, il Coro del Teatro Ventidio Basso, la Compagnia dei Folli e numerosi ospiti. "Punteremo ancora di più su un qualcosa che possa essere un racconto" ha dichiarato Dj Asco.