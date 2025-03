"Tagli ai Comuni, una stangata per Ascoli e San Benedetto"

E’ polemica sui tagli per 44 milioni di euro, nei prossimi cinque anni, che sarebbero stati previsti dal governo Meloni nei confronti dei Comuni marchigiani. Una scelta definita ‘scellerata e iniqua’ dal Partito Democratico della provincia di Ascoli, che denuncia come la manovra finanziaria "continui a fare cassa sugli enti locali, senza intervenire sui veri sprechi a livello centrale". "Ancora una volta – afferma il Pd –, il Governo si dimostra forte con i deboli e debole con i forti, penalizzando chi ha più bisogno e tutelando solo chi è già privilegiato". Francesco Ameli, segretario provinciale del partito, mette in evidenza l’impatto devastante dei tagli sul Piceno, dove "saranno sottratti oltre 6,5 milioni di euro a servizi essenziali come welfare, trasporto pubblico e istruzione". Nel dettaglio, ad Ascoli il taglio sarà di 1,9 milioni di euro, a San Benedetto del Tronto 1,4 milioni, a Grottammare 423 mila euro e a Folignano 200 mila euro. Secondo Ameli, questi interventi non rappresentano "semplici aggiustamenti di bilancio, ma scelte politiche che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, riducendo drasticamente le risorse per la manutenzione delle scuole, i trasporti e il sostegno alle famiglie in difficoltà". Tutto ciò mentre il Governo centrale continua a "sprecare fondi in altre direzioni, mostrando una chiara volontà di penalizzare i territori".

A preoccupare maggiormente è l’azzeramento, previsto nel 2025, del fondo destinato ai piccoli Comuni, che aveva finora garantito risorse essenziali per la sicurezza degli edifici pubblici, delle strade e per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. "Il Governo – denuncia il Pd – taglia laddove dovrebbe investire, compromettendo il futuro delle comunità locali e la coesione sociale". Per questo, il Partito Democratico ha promosso nei consigli comunali mozioni che chiedono "il ritiro immediato dei tagli prospettati dal Governo e l’apertura di un tavolo di confronto con Parlamento e Governo stesso per ridiscutere la distribuzione delle risorse negli anni successivi al 2025". L’obiettivo è ottenere una gestione più equa dei trasferimenti agli enti locali, "evitando ulteriori penalizzazioni sulla spesa corrente e permettendo ai territori di operare con strumenti adeguati alla loro crescita". "Non possiamo accettare in silenzio questa prepotenza – conclude Ameli –, invitando "tutti gli amministratori locali, indipendentemente dal colore politico, a unirsi nella battaglia in difesa dei diritti e del futuro delle nostre comunità".

m.p.