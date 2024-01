Tagli all’ospedale, l’appello della Provincia

Sulla riorganizzazione del percorso di emergenza al ‘Madonna del Soccorso’ scende in campo anche la provincia. Con l’appello, firmato dal presidente Sergio Loggi e dalla consigliera Aurora Bottiglieri, si chiede che il dipartimento di emergenza e urgenza di San Benedetto non subisca ridimensionamenti e che anzi venga potenziato per servire il bacino d’utenza cui si riferisce l’ospedale. "Ci rendiamo conto – scrivono – che l’opera della Natalini è resa ancora più ardua dal definitivo avvio della cosiddetta Azienda Sanitaria Territoriale e dai costi incrementali dovuti e acuiti dalla pandemia da Covid-19 e dalla crisi energetica e che, in assenza di specifiche risorse aggiuntive, gravano sul bilancio annuale rendendo insufficiente l’attuale livello di finanziamento che prevede, tra l’altro, un taglio di ben 26 milioni di euro. Le cronache riportate dai giornali di queste ultime settimane rappresentano purtroppo una situazione in forte fermento, a volte di aperta contestazione, soprattutto per quanto riguarda la situazione dell’ospedale di San Benedetto, che sopporta da molto tempo una lenta ma progressiva contrazione di posti letto, di risorse umane ed economiche e quindi di servizi. Da ultimo la notizia di una riduzione dei posti letto della Medicina d’urgenza (non confermata dalla direzione, che la definisce ‘riorganizzazione’) ci spinge ad un accorato appello affinché l’ospedale rivierasco non subisca ulteriori tagli".