Tagli del nastro e trattative fantasiose

di Flavio Nardini

Dai nuovi marciapiedi sul Lungo Tronto alla fake news sulla Red Bull bianconera, è stata una settimana ricca di spunti per la provincia di Ascoli. Non possiamo non partire da martedì scorso.

1) Rischia di essere la notizia del mese più che della settimana. Martedì scorso è stato inaugurato il nuovo tratto del marciapiede sul Lungo Tronto, con tanto di sbandieratori di Porta Tufilla. Visto che in passato abbiamo visto – in altre città – tagli del nastro per rotatorie, non resta che attendere un comunicato stampa per una buca rattoppata. C’è sempre da inaugurare il ‘nuovo’ ponte di San Filippo, ma probabilmente bisognerà attendere il raduno nazionale dei bersaglieri nel 2024 per fare le cose in grande.

2) Nei panni del sindaco Fioravanti dormiremmo comunque sonni tranquilli in vista delle elezioni del prossimo anno. L’opposizione riesce a trasformare in oro, o quasi, tutto quello che contesta: l’ultimo esempio arriva dalla presentazione di ‘Cento, eredità di una rivoluzione’, libro che esalta la marcia su Roma fascista un secolo dopo. La levata di scudi di Pd, 5 Stelle e Italia Viva ha avuto una sola conseguenza: prima delle polemiche i promotori avevano prenotato una sala per una decina di persone. La ‘pubblicità’ ha fatto il gioco degli organizzatori: venerdì al Circolo Sportivo Tofare erano in più di 50.

3) Se ad Ascoli la politica è uno spettacolo, a San Benedetto siamo in lizza per l’Oscar alla miglior sceneggiatura. Nell’ottobre del 2021 Antonio Spazzafumo vinceva a sorpresa il ballottaggio con Pasqualino Piunti. Area di rinnovamento in riviera, un imprenditore prestato alla politica. Ora la politica sembra volerlo riconsegnare il prima possibile all’imprenditoria. Ogni settimana spunta una nuova polemica e le fughe dalla maggioranza non si contano più: via in serie Giorgio De Vecchis, Luciana Barlocci e Simone De Vecchis. Ne basta un altro per far saltare il banco. Diversi in lizza per il ruolo di ‘assassino’ in questo film da Oscar.

4) Per smentire la notizia dell’interesse della Red Bull, il patron dell’Ascoli è stato costretto a scriverlo sui social, suo terreno di gioco preferito. La speranza è che, con o senza Red Bull, i giocatori mettano comunque le ali già dalla partita con il Brescia perché la classifica si sta facendo preoccupante.

5) Il viaggio notturno dei parlamentari in A14 ha avuto subito un primo risultato: i lavori in due gallerie termineranno tra fine aprile e inizio maggio. A saperlo prima avremmo potuto organizzare un pullman di politici a settimana. Ci sarebbe già la terza corsia.