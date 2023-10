Tagli in arrivo, Crocetti: "Riqualificare entro i tempi stabiliti"

In vista delle novità inerenti il Superbonus e i Bonus fiscali nel 2024 il presidente del Collegio Geometri e G.L. di Ascoli Crocetti avanza critiche al meccanismo che ha regolato finora detti lavori. "Riqualificare tutti gli edifici abitativi con tempi stabiliti, circa tre anni – spiega – che avrebbe permesso di spalmare negli anni l’enorme richiesta di contributi che invece con le risultanze attuali stanno veramente mettendo in difficoltà le casse dello Stato". Secondo Crocetti sarebbe stato opportuno "concedere un contributo massimo a fondo perduto dell’80% e non del 110%, in modo che anche i proprietari dovevano contribuire alla spesa totale. Questa scelta avrebbe portato a ridurre spese inutili gratuite, per esempio cambio sistematico degli infissi". Il primo gennaio prossimo scatterà un ulteriore taglio per l’aliquota relativa al Superbonus: si passerà prima al 70%, per poi scendere, nel 2025, al 65%.

Vincolo importante è quello per cui i bonus fiscali saranno riservati esclusivamente ai condomini, salvo interventi previsti con la legge di Bilancio. Resta ancora attivo, invece, il Bonus Barriere Architettoniche al 75%. Esso permette, a qualunque intervento atto al superamento e all’eliminazione degli elementi costruttivi che ostacolano gli spostamenti, l’applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura. Il Sismabonus continuerà con l’aliquota al 50%, per le spese sostenute al 31 dicembre 2024. Proseguono anche le detrazioni per il risparmio energetico, con aliquote dal 50 al 65%, in base alla tipologia di lavori effettuati. Il presidente Crocetti ribadisce "l’importanza di controlli severi sia sulla contabilità dei lavori, sia sulle forniture di nuovi materiali utilizzati nella manutenzione straordinaria; accertare che le imprese chiamate ad eseguire i lavori abbiano i requisiti tecnico-specialistici ed economici; appurare che, sia le maestranze edili sia quelle chiamate ad eseguire i lavori, abbiano la regolarità contributiva per la manodopera impiegata e la certificazione idonea rilasciata dagli Enti preposti".