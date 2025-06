Tagliabue alla guida del Meletti: "Presto il bando per una nuova era"

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha nominato Daniele Tagliabue nuovo amministratore della Caffè Meletti S.r.l. Subentra ad Annamaria Rozzi, che termina l’incarico dopo averlo assunto un anno fa. Tagliabue, 63 anni di origini milanesi, residente a San Benedetto, è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli dal 2019. E’ specializzato marketing e management ed ha svolto funzioni direttive presso primari gruppi nazionali ed internazionali. È titolare di punti vendita di proprietà in diverse città italiane tra cui Tag’s Home a San Benedetto, brand italiano che si occupa di progettazione d’interni. È stato presidente della Confesercenti di San Benedetto.

"Dopo un anno di permanenza era scaduto il mandato di Annamaria Rozzi che ha chiesto di terminare qui la sua esperienza essendo molto impegnata nelle sue attività – spiega Maurizio Frascarelli, presidente della Fondazione Carisap –. Avevamo quindi la necessità di individuare una figura in attesa di affidare la nuova gestione del Meletti. L’obiettivo è mettere in condizioni il nuovo gestore di assumere l’incarico a inizio 2026, ma se tutto va bene, magari anche un po’ prima". Per l’estate ormai è andata, ma per il Meletti sarebbe importante avere una nuova guida in vista delle prossime feste natalizie. Per questo si stanno accelerando i tempi per mettere a punto il bando. Di nomi ne circolano (anche quello di Battista Faraotti che però smentisce), ma di definito al momento sembra non esserci nulla. Almeno all’apparenza.

"Dobbiamo ancora emanare il bando che enuncerà le condizioni che l’organo di indirizzo individua per affidare la gestione del caffè storico ascolano, per cui al momento si tratta solo chi voci e niente più. Personalmente – aggiunge Frascarelli – non ho parlato con nessuno, ma so che c’è interesse e in diversi hanno chiesto informazioni: a breve saranno note a tutti. Saranno condizioni semplici, poiché l’obiettivo è permettere al nuovo gestore di lavorare al meglio per l’immagine del Meletti, dei dipendenti, della città e per sé". Sono state le significative perdite finanziarie registrate negli ultimi tre anni a convincere la Fondazione ad affidare la gestione a un soggetto esterno tramite una procedura pubblica. L’obiettivo principale è minimizzare i costi per la Fondazione, la quale a breve definirà criteri di selezione che terranno conto della valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, oltre il semplice profitto che, naturalmente, il nuovo gestore dovrà avere.

Peppe Ercoli