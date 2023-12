Come primo piatto per il cenone di Capodanno proponiamo la ‘Tagliatella Udon alla brace con astice’.

Ingredienti per 4 persone: 200 grammi di farina; 90 grammi di acqua tiepida; 10 grammi di sale; due astici; sedano, carota e cipolla; passata di pomodoro; concentrato di pomodoro; qualche goccia di yuzu; cipollina fresca; pepe sansho.

Procedimento: La ‘Tagliatella Udon’ è una delle più amate in Giappone perché è più spessa della rituale ed è utilizzata in varie pietanze saltata in padella, servita in zuppa oppure con la salsa di miso. Per la preparazione dell’Udon servono 200 grammi di farina, 90 grammi di acqua tiepida, 10 grammi di sale sciolto nell’acqua. Si fa l’impasto e si fa riposare per circa 30 minuti. Dopodiché si spiana con uno spessore 4 quindi abbastanza erto, e si taglia a mano con una larghezza di 4 mm. Nel frattempo si prepara la bisque di astice. Per quattro persone servono almeno due astici. Si prendono le teste e le chele degli astici, si passano alla brace e poi trasferiti in una pentola con sedano, cipolla e carota, un po’ di passata di pomodoro e del concentrato. Si fa bollire il tutto per circa tre ore fino a quando non si riduce il tutto. Poi si filtra e si lascia da parte. Una volta preparata la pasta viene cotta per 4-5 minuti in acqua bollente non salata. Poi viene sciacquata in acqua a 50-60° e infine scottata alla brace per un paio di minuti con una cloche. A quel punto trasferiamo la tagliatella in padella e saltata con la bisque di astice. Nel frattempo prepariamo anche la tartare di astice realizzata con la polpa, e che abbiamo condito in precedenza con qualche goccia di yuzu che è un agrume giapponese simile al limone, della cipollina fresca, sale e un pizzico di pepe sansho leggermente balsamico.

Impiattamento: Sistemiamo nel piatto le Tagliatelle Udon già saltate in padella con la bisque e aggiungiamo la nostra tartare di astice. Possiamo poi guarnire il tutto con i carapaci dell’astice per un piatto buonissimo e dai grandi profumi.

Chef Giacomo Costantini Ristorante Tetsu-Oriental Pleasure Ascoli