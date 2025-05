Tagliati i fondi al Gal Piceno. Sforbiciata di sette milioni:: "Aree interne penalizzate"

Un taglio alle risorse, che passano da dieci a tre milioni di euro, ha scatenato la dura reazione del presidente del Gal Piceno, Luciano Agostini, che nel corso dell’assemblea dei soci che si è svolta a Montalto delle Marche ha lanciato un attacco frontale alla Regione Marche. "La cifra tagliata di oltre il 70% penalizza le aree interne, già duramente provate dal sisma del 2016 e dallo spopolamento. Si continua a fare propaganda, parlando e riparlando dell’importanza di questo territorio, ma nei fatti si lasciano senza risorse", ha dichiarato. Nel corso della riunione è stato approvato il bilancio 2024, illustrando anche lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020. Alla data del 31 dicembre scorso, il Gal aveva assegnato oltre 10,4 milioni di euro, di cui più di 2 milioni e mezzo a regia diretta e altri 8 milioni destinati a enti locali e soggetti privati. Su 187 domande pervenute, 151 sono state finanziate: 77 da privati e 74 da pubblici. Forte la partecipazione del settore privato, soprattutto per progetti legati al turismo accessibile. Importanti anche i risultati sul fronte della cooperazione interterritoriale, con sei progetti finanziati per circa 400mila euro, tre dei quali coinvolgendo tutti e sei i Gal delle Marche. Tra i progetti più innovativi spiccano lo ’Smart Village’ per i territori colpiti dal sisma, e una cooperazione transnazionale con il Gal portoghese Terre Verde Teramane, sul tema dell’enoturismo inclusivo.

Confermato anche il percorso comune con il Gal Fermano, grazie ai progetti ’Valdaso Green Community’ e Outdoorvaldaso, per la valorizzazione ambientale e culturale della valle. Luciano Agostini ha sottolineato con orgoglio come il Gal Piceno abbia raggiunto il 97% della spesa programmata: "Nonostante le difficoltà del sisma e della crisi pandemica, abbiamo rispettato tutti gli impegni" ha sottolineato rivolgendosi alla platea. Ha poi ringraziato pubblicamente la struttura tecnica, guidata da Marina Valentini, con i consulenti Curi, Perozzi e le dipendenti Pacioni e Tuccini. Apprezzamento è stato espresso da parte dei soci, in modo particolare dai Sindaci, che hanno affrontato le attuali priorità connesse alla nuova programmazione comunitaria 2023-2029 e alla necessità di potenziare il Gal Ora si guarda avanti: entro giugno partirà la nuova programmazione 2023-2029, ma le risorse disponibili, inferiori a 3 milioni, destano preoccupazione.

Emidio Lattanzi