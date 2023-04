Taglio del nastro al Campo Fiera Uno spazio per eventi e iniziative

Taglio del nastro per il Campo Fiera a Castorano. I lavori, realizzati grazie al contributo ottenuto due anni fa dal Commissario alla Ricostruzione hanno interessato un’area fruibile a tutti. All’inaugurazione sono intervenuti il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia, Lucia Albano, i consiglieri regionali Anna Casini e Andrea Assenti, l’onorevole Augusto Curti, il direttore dei lavori, l’ingegner Michele Laorte di Ascoli e rappresentanti della Eco Service che ha curato i lavori. Il costo della riqualificazione ammonta a 230mila euro (200 di contributo e 30mila euro di fondi comunali). "Abbiamo riqualificato uno spazio – commenta il sindaco Graziano Fanesi – che potrà ospitare le associazioni del territorio per eventi e iniziative. Abbiamo posizionato nell’area anche una statua realizzata dall’artista di origine albanese, ma cittadino di Castorano da ormai 20 anni, Genti Tavanxhiu. L’opera, che non è stata commissionata, ma appartenente alla sua collezione, è stata titolata ‘Fiore’. Un nome molto azzeccato visto che l’inaugurazione del Parco segna la rinascita della comunità perché nel contempo sono partiti anche i lavori per la costruzione della nuova scuola".