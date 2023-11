Taglio del nastro per il nuovo campo da basket

Inaugurato domenica mattina il campo da basket realizzato dall’Amministrazione comunale di Monteprandone in zona bocciodromo a Centobuchi. Alla cerimonia, insieme al sindaco Sergio Loggi e i vertici dell’amministrazione, tanti giovani con le loro famiglie. Dopo la benedizione impartita dal parroco don Matteo Calvaresi, è intervenuto il Primo cittadino. "Oggi segniamo un canestro per i cittadini e le cittadine di Centobuchi e Monteprandone – ha dichiarato Loggi – questo impianto, situato in una zona a vocazione sportiva, in quella che amiamo chiamare Cittadella dello Sport, è una struttura che consegniamo ai tanti ragazzi e ragazze, alle famiglie che a gran voce ce la chiedevano. Per loro, fin dai primi giorni di mandato, con l’assessore agli impianti sportivi Christian Ficcadenti, il consigliere con delega allo sport Marco Ciabattoni e tutta l’Amministrazione comunale, ci siamo adoperati per offrire uno spazio adeguato, a chi pratica questo sport, per fare attività all’aria aperta nei momenti di svago, ma anche per avvicinare i giovani a questa pratica sportiva. Ieri il campo non c’era, oggi il campo c’è. L’impianto è aperto a tutti e chiediamo l’impegno a tenerlo in ordine".