Taglio del nastro per la nuova scuola dell’infanzia

Taglio del nastro, oggi pomeriggio alle 15.30, per la nuova scuola dell’infanzia di Folignano, in via delle vie Vecchie. Il plesso, oltre ai bambini dell’asilo, ospiterà anche il refettorio del tempo pieno. "Insieme al consiglio di istituto dell’Isc Folignano-Maltignano – spiega il sindaco Matteo Terrani –, abbiamo deciso di intitolarla al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di cui da poco c’è stato l’anniversario della morte, avvenuta a Palermo il 3 settembre 1982, quando fu assassinato da Cosa Nostra mentre si trovava nell’auto con sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.