Taglio del nastro per lo studio dentistico

È stato inaugurato in Piazza Roma il nuovo centro odontoiatrico ApDent. Un centro nato per volontà della dottoressa Gilda Nardi e che avrà come direttore sanitario il dottor Ottorino Naticchioni. Al taglio del nastro erano presenti: il sindaco Marco Fioravanti, il consigliere regionale Monica Acciarri, gli assessori Donatella Ferretti, Francesca Pantaloni, Nico Stallone, Maria Grazia De Nicola, Attilio Lattanzi e Gianni Silvestri, il presidente del consiglio Alessandro Bono e i consiglieri Giorgio Passerini, Alessio Poli e Patrizia Petracci. "Un centro nel cuore di Ascoli - ha sottolineato la dottoressa Nardi - con professionisti ascolani, che non solo curerà l’igiene dentale, ma offrirà anche un accurato servizio di chirurgia estetica. In questo palazzo, i miei nonni avevano una bottega di alimentari ed oggi per me è una grande emozione poter inaugurare questo Centro Odontoiatrico che unisce innovazione, cura e bellezza per il sorriso e il benessere del viso. Un Centro Odontoiatrico all’avanguardia, che unisce competenza, tecnologie di ultima generazione e un approccio personalizzato al paziente".