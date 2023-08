Taglio del nastro Restaurata la storica fontana dei Santi

La Festa della trebbiatura a Massignano, è stata l’occasione per l’inaugurazione della restaurata fontana storica dei Santi. Il sindaco Massimo Romani ha ricordato la storia della vasca che fu realizzata nel 1801, poi restaurata ad ampliata nel 1891 con un ritocco nel 1901 per il rifacimento della condotta dell’acqua in ghisa perché quella di terracotta era poco resistente. "Da allora non sono stati più eseguiti lavori di conservazione della fontana, motivo che ha spinto la nostra amministrazione, anche nell’ottica di riqualificare tutto il borgo di Villa Santi, ad un radicale intervento di restauro - afferma il sindaco Romani - La fontana, e più in generale tutto il borgo con la Chiesa dei Santi Felice ed Adaucto, ha sempre rappresentato, già in epoca antica, un importante punto di incontro e socializzazione per la popolazione locale. Oggi, purtroppo, la fontana non è più alimentata da sorgenti spontanee. Il problema della carenza di acqua causato dal sisma del 2016, è molto sentito dalla nostra amministrazione e quelle consorziate nel CIIP, oggi qui presente il direttore generale Giovanni Celani. L’invito, quindi, è a un consumo consapevole e responsabile della preziosa risorsa idrica".