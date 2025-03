Talamonti assolta per peculato. Ma il pm impugna la sentenza

Il procuratore di Ascoli Umberto Monti ha impugnato la sentenza emessa lo scorso 25 ottobre dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti che ha assolto "perché il fatto non sussiste" Catia Talamonti, la 54enne sambenedettese imputata di peculato; un reato che era accusata di aver commesso in qualità di dirigente dell’Area Risorse del Comune di San Benedetto, impossessandosi della somma di 41.638 euro relativi ai compensi di indennità di carica di presidente del consiglio di amministrazione della società Picenambiente. Un incarico che ha ricoperto dal 25 settembre 2013 al 4 settembre 2019, su designazione del Comune rivierasco. Il magistrato aveva chiesto una condanna a tre anni e mezzo di reclusione (tenuto conto dello sconto per il rito abbreviato), la confisca del denaro in sequestro e l’interdizione dai pubblici uffici che, in caso di condanna, avrebbe comportato l’immediato licenziamento. Lo stesso giudice Caponetti a settembre 2023 aveva emesso nei confronti di Talamonti una sentenza di "non luogo a procedere", "perché il fatto non sussiste". Della vicenda si dovrà ora occupare la Corte d’Appello di Ancona.

p. erc.