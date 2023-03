Tamarix e il rischio di quelle villette

Sulla recente condanna a un’ammenda di 400 euro (pena sospesa) per i titolari dell’impresa Tamarix e per il direttore dei lavori relativi alla costruzione della schiera di villette in via delle Begonie a Monticelli interviene l’avvocato Marco Bernabei con una lettera che pubblichiamo. "Ho ricoperto il ruolo di consulente tecnico di Claudio Virgulti, che ha ottenuto presso il Tribunale civile, nella causa gemella a quella approdata in Cassazione, la sentenza definitiva di condanna della ditta Tamarix, che dovrà pagare 420mila euro al mio assistito in cambio della restituzione dell’immobile (villetta a schiera in via delle Begonie). Non è corretto affermare, come si sostiene nell’articolo, che manca il certificato di collaudo statico, come non è corretto sostenere che lo stesso è stato sostituito dall’idoneità statica come asserisce l’avvocato della Tamarix. Le villette a schiera della Tamarix sono prive di calcoli strutturali. Gli unici calcoli depositati in tal senso fanno riferimento ad un involucro edilizio (di 28 unità immobiliari) che risulta del tutto estraneo a quello realizzato (di 40 unità immobiliari). Le villette costituiscono un potenziale pericolo per l’incolumità dei residenti, come riportato in tre distinte consulenze tecniche d’ufficio depositate da anni presso il Tribunale di Ascoli. Un fatto certamente grave. Virgulti ha informato il Comune tramettendo le suddette tre perizie agli uffici comunali preposti, ma senza esito".