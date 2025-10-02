Tamburri: "Un risultato amaro. Le mie preferenze? Sono commoso"

Si tirano le somme, all’interno di diversi partiti, a pochi giorni dalle elezioni regionali e della riconferma di Acquaroli. Nel Piceno, a deludere, sono stati i risultati ottenuti dal Movimento Cinque Stelle. Ne è consapevole anche Massimo Tamburri, ex consigliere comunale ascolano che comunque si è tolto la seppur minima soddisfazione di aver riscosso 899 preferenze. I pentastellati, in provincia, hanno ottenuto poco meno del 6%, piazzandosi anche alle spalle della lista civica pro Ricci e di Forza Italia. "Il risultato è stati amaro e stiamo già interrogandoci su cosa ha funzionato, cosa no e come migliorarci – il commento di Tamburri –. A livello personale un risultato quasi commovente: so quanto mi sono dedicato all’organizzazione generale, trascurando la mia campagna elettorale e confidando quasi unicamente sulla stima che in questi anni speravo di aver guadagnato in giro per Ascoli e provincia. Ho ricevuto più telefonate di quante ne abbia fatte, e molte preferenze, sapendo da chi mi sono arrivate, le considero un onore. Ringrazio tutti gli elettori del Movimento Cinque Stelle. Faccio i complimenti a tutti gli attivisti e i candidati per il bel lavoro svolto, considerando anche la spesa economica irrisoria rispetto ad altre forze politiche, e mando un abbraccio a tutti gli 899 che hanno scritto il mio cognome sulla scheda elettorale. L’obiettivo non cambia, e neanche il metodo: coi nostri gruppi di attivisti intensificheremo l’impegno per coinvolgere sempre più cittadini nelle scelte che contano, trasmettendo la bellezza e l’estrema importanza di fare politica in modo condiviso, serio, preparato e pulito – conclude Tamburri -, specie in questo momento storico inquietante e cruciale". Soddisfazione, invece, in casa Lega, con il partito di Salvini che nel Piceno è stato secondo solo a Fratelli d’Italia: unico caso in tutte le Marche. "Abbiamo ottenuto un risultato significativo, che ci spinge a proseguire con determinazione – spiega Giorgia Latini, segretaria regionale -. La meritata riconferma di Andrea Maria Antonini testimonia l’ottimo lavoro svolto in Regione, che continuerà con la stessa passione ed efficacia". "Il lavoro svolto in questi mesi, fatto di presenza costante nei comuni e di ascolto dei cittadini, è stato ripagato – proseguono Flavio Echites, commissario provinciale Lega di Ascoli, e Fabio Marucci Commissario Lega Ascoli -. L’elezione di Andrea Maria Antonini, insieme al consenso raccolto dagli altri tre candidati, testimonia come la politica fatta con concretezza trovi riconoscimento sul territorio. Non ci siamo mai risparmiati e il sostegno degli elettori conferma che la strada è quella giusta".

m. p.