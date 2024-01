Tamponamento con tre feriti

Tre persone sono rimaste contuse in un tamponamento a catena accaduto intorno alle ore 11 di ieri in via Pasubio, a Porto d’Ascoli, direzione sud, all’altezza del negozio Trony. A seguito di un rallentamento improvviso si sono tamponate quattro auto e tre occupanti delle stesse sono rimasti contusi, per cui si è reso necessario l’invio di ambulanze della Potes-118 per il trasporto al Pronto soccorso, ma nessuno ha riportato danni importanti. Si è trattato di colpi di frusta e qualche contusione subita a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Benedetto per eseguire i rilievi tecnici del sinistro e una pattuglia della polizia locale che si è occupata della viabilità, dato l’intenso traffico del momento. Poiché i mezzi coinvolti non erano eccessivamente danneggiati, nel giro di una mezz’ora la strada è stata liberata e gli incolonnamenti riassorbiti.