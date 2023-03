Tamponamento e poi una donna investita Interviene il 118

Quattro persone sono rimasto ferite in un doppio incidente accaduto nella mattina di ieri sul lungomare di San Benedetto, all’altezza de La Bussola. Nel primo caso si è trattato di un tamponamento fra due auto nel quale sono rimaste ferite due donne e un uomo, moglie e marito di Campli e una loro amica di Milano. Viaggiavano tutti a bordo di una Toyota che ha tamponato con una certa severità la Polo il cui conducente è rimasto illeso. Scattati i soccorsi, il personale della Potes -118 ha trasportato al Pronto soccorso le due donne, mentre l’uomo, benché contuso, è rimasto sul posto in attesa dell’arrivo della polizia locale che ha eseguito i rilievi di legge e anche del figlio che, nel frattempo, era stato avvertito dell’accaduto. Una ventina di minuti dopo sul luogo del sinistro è arrivato il figlio dell’uomo che, nel compiere una manovra con il suo furgone, ha urtato una donna di 69 anni che è caduta subendo alcune contusioni. L’equipaggio della Potes, così, è dovuto tornare sul posto per soccorrere anche la donna che è stata trasportata all’ospedale in codice giallo. In seguito è andato all’ospedale, per le cure del caso, anche l’uomo che era alla guida della Toyota.