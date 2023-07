Tamponamento sulla Valtesino In tre all’ospedale

Sono complessivamente tre le persone che sono rimaste coinvolte in un tamponamento accaduto nella mattina di ieri, intorno alle 8.30 circa, lungo la Valtesino di Ripatransone, esattamente nei pressi dell’azienda Moretti Design, in zona ristorante Valle Verde. Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolte tre auto: una Volkswagen Golf, un’Audi A2 ed una Fiat 500. Due delle vetture erano condotte da donne ed una guidata da un giovane. A bordo delle vetture si trovavano quattro persone, una delle quali è rimasta illesa. Le altre invece hanno riportato danni non gravi. In codice giallo traumatico è stata soccorsa dall’equipaggio della Potes – 118, C. T. una donna di 55 anni. Mentre le altre due persone sono state soccorse dai volontari della Croce Azzurra di Ripatransone. Unitamente ai mezzi del 118 e i carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto, che hanno eseguito i rilievi tecnici, sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro avvenuto.