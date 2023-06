Tamponamento sull'A14, 3 feriti, interviene la Polizia Autostradale

Tre persone sono rimaste ferite nel tamponamento fra quattro auto avvenuto sull’Autostrada A 14 a sud del casello di San Benedetto, all’uscita della galleria subito dopo il viadotto sul fiume Tronto. Sul posto sono accorsi i sanitari della Potes -118 di San Benedetto ed i vigili del fuoco del locale distaccamento. Nel sinistro è rimasta coinvolta una coppia di anziani che viaggiava a bordo della loro auto ed un giovane che era alla guida di un’altra vettura. Tutti e tre sono stati trasferiti all’ospedale Madonna del Soccorso, ma non hanno subito danni importanti. Per i rilievi di legge e per regolare la viabilità, che ha subito lunghi incolonnamenti, sono intervenute le pattuglie della polizia autostradale dell’Abruzzo. Nello stesso punto 4 giorni fa un analogo episodio coinvolse tre auto, una delle quali completamente distrutta. Va evidenziato che in quella zona non vi sono cantieri o deviazioni di carreggiata.