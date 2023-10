Tamponamento sull’Ancaranese

Giornata funesta ieri per Castel di Lama: si sono registrati diversi incidenti stradali, per fortuna senza gravi conseguenze. Dopo il rogo dell’auto lungo la Salaria, si è verificato un tamponamento intorno alle 12.30, all’altezza del Garden di Giuseppe Traini, lungo la strada Ancaranese che collega al svincolo della superstrada Ascoli-mare. Due auto, una Fiat Punto e un’auto furgonata, per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo, si sono tamponate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a medicare i feriti e trasportali in ospedale per accertamenti. Nel pomeriggio, intorno alle 14, all’altezza del centro commerciale Firmus tre auto si sono tamponate, sul posto sono intervenuti i carabinieri.