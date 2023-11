Tamponamento sull’Ascoli mare, traffico in tilt

Traffico in grosse difficoltà sulla sopraelevata Ascoli Mare a seguito di un tamponamento a catena che ha visto coinvolti un autocarro e tre auto, accaduto ieri mattina, intorno alle 10 in direzione sud, poco dopo la rampa di raccordo con via Mare, a Porto d’Ascoli. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma trattandosi di un giorno di mercato infrasettimanale, a San Benedetto, il traffico era piuttosto intenso in entrambe le direzioni di marcia. Per i rilievi tecnici del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di San Benedetto, mentre, per dirigere il traffico, finito subito in tilt, è accorsa una pattuglia della polizia locale che ha chiuso la corsia sud interessata dai mezzi incidentati. Per alleggerire la situazione, i vigili hanno deviato il traffico su via Mare. Una situazione di disagio che è andata avanti per oltre un’ora, considerati i rilievi di legge e la rimozione dei veicoli coinvolti. Tutti i mezzi diretti a sud si sono riversati lungo le strade di Porto d’Ascoli e in particolare sulla statale Adriatica, dove si sono registrati lunghe file soprattutto in prossimità sei semafori. Sono scenari che si ripetono, purtroppo, ogni volta che sulla sopra elevata accade un incidente che blocca il transito dei mezzi.