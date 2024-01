Tamponamento tra auto: due feriti lungo la Salaria

Tamponamento fra auto, due feriti a Colli. Grave incidente lungo la strada Salaria, nella frazione di San Giuseppe,ancora una volta all’altezza del semaforo. Secondo una prima ricostruzione una Fiat Punto ha tamponato violentemente un suv Alfa Romeo Stelvio: entrambe le vetture hanno riportato parecchi danni. Intorno alle 13 la Fiat Punto, sulla quale viaggiavano due donne, che procedeva in direzione Ascoli, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è schiantata contro il suv. Un urto violentissimo, che ha determinato lo scoppio degli airbag. La conducente della Fiat Punto e la passeggera sono rimaste ferite, dopo le prime cure ricevute sul posto, sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Le loro condizioni non sono gravi, mentre l’uomo che era alla guida del suv è rimasto illeso.