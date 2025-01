Tangenti ad Ascoli e nelle Marche: inchiesta su gare d’appalto per la manutenzione dei fiumi

Ascoli, 10 gennaio 2025 – Le indagini dei Carabinieri Forestali di Ancona, avviate nel 2021 con il supporto del Gruppo di Ascoli, hanno portato alla luce un presunto sistema di favori e tangenti tra cinque funzionari della Regione Marche e 16 imprenditori. L'inchiesta, condotta dalla Procura di Ancona, riguarda l'alterazione di gare d'appalto per interventi di manutenzione idraulica lungo i fiumi marchigiani. Nel giugno 2022 sono stati eseguiti otto arresti, tra cui uno in carcere, e ora 21 persone e due società rischiano un processo. I reati contestati includono corruzione, turbativa d'asta, truffa aggravata, falsità in atti pubblici, rivelazione di segreti d'ufficio, subappalto non autorizzato e responsabilità amministrativa per corruzione. Gli imprenditori avrebbero concordato in anticipo le offerte, falsando le gare, mentre i lavori eseguiti risultavano difformi dai progetti, con l'avallo del direttore dei lavori. Ciò avrebbe causato danni economici all'amministrazione pubblica. Sono emerse irregolarità in almeno cinque lavori pubblici appaltati dalla Regione Marche, per un totale di oltre 1,2 milioni di euro, riguardanti interventi nelle province di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. Il 14 giugno 2022 sono state eseguite otto misure cautelari personali e sequestrate somme per oltre 50.000 euro a carico di sette imprenditori e un funzionario pubblico. Secondo il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza degli indagati potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.