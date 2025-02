Tanta neve in montagna. Coltre spessa e freddo, festeggiano gli appassionati

L’abbondante nevicata di sabato scorso ha portato oltre 35 centimetri di neve fresca sulle piste di Monte Piselli che si è mantenuta grazie alle temperature basse di questi giorni e già da domenica si è tornati a sciare nel Comprensorio dei Monti Gemelli. Impianti aperti, piste perfettamente battute e belle giornate di sole in vetta, hanno agevolato l’affluenza degli appassionati di sci, di snowboard e di montagna in generale. La Remigio Group che gestisce la stazione sciistica ha reso note anche le tariffe dello skypass per questa stagione. Come detto tutti gli impianti sono aperti: Seggiovia Tre Caciare, Tappeto San Giacomo, Pista Variante Est, Pista Canalino, Pista Costa dei Guai, Pista Piloni e Campo Scuola San Giacomo. Il noleggio attrezzature San Giacomo è aperto mentre è ancora chiuso quello ‘Tre Caciare’ e soprattutto il Rifugio. E questo ha scatenato un sacco di polemiche social. "Per bere un caffè devo portarmelo da casa" ha scritto un appassionato. E in effetti si poteva fare qualcosa di più per riaprire il servizio ristoro. Il gestore della Remigio Group, a contratto scaduto, ha portato via tutte le attrezzature, e il Consorzio Turistico Monti Gemelli non ha fatto in tempo a creare un nuovo bando per la gestione. E questa rimane una grande carenza, purtroppo. Di buono c’è che la strada di accesso è pulita anche se rimane l’obbligo delle dotazioni invernali a bordo delle auto. Nel frattempo si sono fatti importanti passi avanti per la realizzazione della nuova seggiovia. Il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto a Palazzo Silone a L’Aquila, il sindaco Marco Fioravanti nel suo ruolo di presidente dell’Assemblea dei Soci del Cotuge. E’ stato fatto il punto della situazione per la sostituzione dell’attuale seggiovia in funzione dal 1982 e ormai giunta a fine vita tecnica, finanziata con 12 milioni stanziati tramite il Cis e il Piano nazionale complementare ‘Sisma Italia Centrale’. Alla fine il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del Cotuge Enzo Lori hanno espresso la loro soddisfazione: "Il governatore Marsilio e il sindaco Fioravanti – ha affermato proprio Enzo Lori – hanno condiviso un cronoprogramma che, attraverso la prossima adozione del Piano finanziario tecnico economico, avvierà l’iter per ottenere le diverse autorizzazioni necessarie al fine di andare in gara il più presto possibile. Nei prossimi giorni sarà convocata l’assemblea del Cotuge per la definitiva approvazione".

Valerio Rosa