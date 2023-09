Festa a Monte San Pietrangeli per Mara Parente. Gli auguri del marito: "Oggi le tue 50 candeline accenderanno l’anima di tutti quelli che ti saranno intoro. Grazie per la tua presenza, grazie per le risate nei momenti più belli di questa nostra storia e grazie anche per le lacrime che hai condiviso con me. Ti auguro di trovare sempre la gioia nel viaggio della vita e di abbracciare le imperfezioni che la rendono unica e meravigliosa".