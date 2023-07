Tanti auguri a Maria Pierantozzi

Un augurio corale per una persona speciale: Maria Pierantozzi che oggi taglia il traguardo dei 90. "Tu sei per tutti noi un grande esempio di rispetto ed onestà. Ti siamo infinitamente grati per tutto ciò che ci trasmetti ogni giorno. In questa giornata ti auguriamo di accendere le 90 candeline con gioia e spensieratezza". Auguri dai figli (Giovanni, Paola e Remo), le nuore (Rita e Silvia), i nipoti (Maria, Gloria, Maurizio, Fabrizio, Stefano, Sandro, Mirella e Chiara). Ad unirsi gli altri parenti e gli amici.