Tanti auguri a Tiziano Dagli amici della Misericordia

"Una data speciale per festeggiare un amico speciale". Oggi compie i suoi 40 anni Tiziano Fusari residente a Massa Fermana, e per questo motivo gli amici, il vice governatore, il collegio dei probiviri e i volontari della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio, hanno voluto affidare a queste pagine un messaggio di affetto per festeggiare insieme questa data: "Porgiamo i nostri migliori auguri a Fusari Tiziano per i suoi 40 anni, nell’occasione ricordiamo a Tiziano che per cantare ci vuole la voce…".