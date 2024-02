Tanti auguri ad Angela Velenosi

Tantissimi auguri di buon compleanno ad Angiolina Piotti Velenosi. La ‘Signora del Vino’ è attesa oggi da una grande festa circondata dall’affetto dei figli Marianna e Matteo, dei familiari , dei collaboratori dell’Azienda Vini Velenosi e dei tantissimi amici. Il traguardo è di quelli importanti, ma Angela dimostra sicuramente tanti anni in meno rispetto all’età anagrafica. Si mantiene in splendida forma curando il proprio fisico con tanta attività in palestra ritagliata all’interno di una intensa vita di relazioni commerciali che l’hanno portata in questi anni a raggiungere praticamente tutti gli angoli del pianeta. Una donna dalle grandissime energie, molto brava nel suo lavoro e vera testimonial di un territorio che unisce Marche e Abruzzo nel segno del vino. Lei, nata a Campli, ma ascolana da sempre e bellissima Dama della Quintana, quest’anno ha vinto il Progetto Solidale dell’Anno per la Guida ‘Vini d’Italia 2024’. Tantissimi auguri. Valerio Rosa