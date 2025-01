Tanti auguri di buon compleanno a Gianluca Ranucci

Tantissimi auguri a Gianluca Ranucci, l’edicolante dei vip in via Napoli, che oggi raggiunge il traguardo dei 52 anni. È stata la bellissima showgirl ascolana Cecilia Capriotti, con lui nella foto, a volergli fare per prima gli auguri speciali, visto che quando torna in città si reca sempre a salutarlo. Tanti anche gli ex calciatori dell’Ascoli che hanno già inviato messaggi di auguri a Gianluca, primo tra tutti Riccardo Orsolini. Felicitazioni da parenti, amici, dalla bellissima nipotina Martina e dal Carlino.