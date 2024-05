Tanti baby campioni per la scuola di karate del maestro Ciotti

Tanti i campioni della scuola di Master karate di Offida alla Coppa nazionale Csen. Sul podio: Kumite esordienti -45 Kg Lucia Lupi che si è piazzata al quinto posto, esordienti 56 Kg Giulia Rismondo, 7 posto per Sofia Schettino. Kumite cadetti 57 Kg sul podio Matteo Marini, Kumite Juoniores 50 Kg Francesco Di Girolami. Per quanto riguarda i podi di domenica 21 aprile per i bambini B Bia M+ 2018 sul podio è salito Thomas Lucciarini De Vincenzi per il percorso, palloncino e Kata, inoltre Federico Ciotti per kata e percorso. Bambini B F Bian Kseniia Bohdan ottiene il posto per i palloncini, Fanciulli M Bia + 2016 Giuseppe Cocci, Fanciulli Bia F 2015 Veronica Cocci. Fanciulli: Claudio Rismondo e Tommaso Maria Baldini.