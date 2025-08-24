Tanti cross e buone intuizioni. Ma nessuno trasforma in gol

Vitale 6,5. Un paio di rischi per il nuovo estremo difensore dell’Ascoli, abile anche con i piedi e tempestivo nelle uscite al limite dell’area. Ottima l’uscita bassa su Bellini presentatosi da solo appena dentro l’area. Lo stesso Bellini poi lo grazia calciando alto un rigore in movimento.

Alagna 5,5. Buona la fase difensiva. Si spinge in avanti e manca clamorosamente il pallone a due passi dalla porta per il più facile dei gol.

Curado 6. Guida con esperienza la difesa lasciando pochissimi palloni a Bellini che gli scappa due volte: nella prima si presenta solo davanti al portiere Vitale, nella seconda calcia alto dal dischetto. Importante il suo apporto nei colpi di testa a centrocampo sui rinvii del portiere ospite.

Nicoletti 6. Si occupa della marcatura di Peli e non gli fa toccare un pallone fino a farlo sostituire. Si allarga sulla fascia sinistra per dare supporto a Guiebre quando si sgancia in avanti.

Guiebre 6,5. Gioca a tutta fascia sovrapponendosi a D’Uffizi con buona continuità. Due buoni cross meritavano maggiore fortuna. Bravo e velocissimo a rientrare per riprendersi il pallone. Esce tra gli applausi. (Dal 33’st Oviszach 6,5. Entra con un buon piglio ed è sua la conclusione in porta più pericolosa del secondo tempo)

Damiani 7. Regista vero, torna dietro a prendersi il pallone e lo distribuisce con qualità e personalità. Deve evitare di perdere il pallone nella zona nevralgica del campo forzando la giocata.

Milanese 6. Lavoro di sostanza e di quantità. Buone idee quando ha la possibilità di manovrare palla al piede. Lotta in mezzo al campo con energia e fisicità (Dal 24’st Bando 6. Entra con buona personalità)

Del Sole 6,5. Tanto talento e qualche buona iniziativa sulla destra. Delizioso lo stop a centrocampo su un rilancio della difesa con cui poi mette in moto Corazza. Esce dopo aver dato tutto. (Dal 24’st Chakir 5. Due ‘spizzate’ di testa e poco più)

Silipo 5,5. Dietro alla punta fa fatica a trovare quegli spazi che sulla fascia sono più facili da cercare. (Dal 24’st Palazzino 5,5. Un paio di buoni recuperi).

D’Uffizi 6. Si accende a sprazzi e quando lo fa crea sempre pericoli al limite dell’area avversaria. Serve maggiore continuità. (Dal 40’st Ndoj SV)

Corazza 5,5. Si divora due gol e non è da lui. Deve ritrovare serenità e soprattutto la via della rete per giocare con la mente più libera. Fa tanto lavoro sporco difendendo palla e facendo salire la squadra. Ma il bomber deve buttarla dentro.

All.: Tomei 6. Il suo Ascoli gioca al calcio palla a terra anche sotto al diluvio di inizio partita. In difesa accetta l’uno contro uno che comporta dei rischi calcolati. Tante belle manovre, alcune costruzioni da dietro da brividi e alcuni cross interessanti che però nessuno trasforma in rete. Ma non è certo colpa sua.

Valerio Rosa