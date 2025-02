Tanti giovani coinvolti nella sfilata di Carnevale

L’appello lanciato dall’Associazione Amici del Carnevaleha trovato una risposta importante, soprattutto da parte dei giovani dei quartieri della città, pronti a rimboccarsi le maniche per ridare vita alla storica manifestazione. Nei capannoni allestiti a ridosso dell’Istituto Guastaferro, numerosi volontari stanno lavorando alla realizzazione dei carri allegorici, che torneranno a sfilare il 2 e il 4 marzo. Il presidente dell’associazione, Domenico Malavolta, ha espresso tutta la sua gratitudine: "Grazie a chi ci crede come ci stiamo credendo noi per far ripartire questo Carnevale", ha dichiarato. "Stiamo lavorando tanto sui carri perché comunque è una fatica immensa, però c’è sempre una soddisfazione. Parliamo di premi personali e obiettivi: il nostro era quello del capannone e quest’anno, dopo tanto tempo, ce l’abbiamo fatta". Dopo anni di difficoltà, il Carnevale sambenedettese vuole tornare protagonista. Il capannone temporaneo, finalmente operativo, ospita i carristi impegnati nella creazione delle opere che sfileranno per le strade della città, accompagnate da gruppi mascherati e carri provenienti anche da località vicine. L’obiettivo, come affermato da Malavolta, è riportare la manifestazione ai fasti di un tempo: "Quest’anno sarà una prova generale di quello che accadrà in futuro. Abbiamo tantissimi nuovi temi dei carri allegorici e attendiamo molti gruppi mascherati, grazie al sostegno delle associazioni locali". Un segnale positivo arriva dalla forte partecipazione dei giovani. Molti di loro hanno risposto all’invito e stanno collaborando attivamente alla costruzione dei carri, ma anche all’organizzazione delle sfilate. La loro energia e creatività sono elementi fondamentali per garantire il successo dell’evento e per gettare le basi di un Carnevale che possa crescere anno dopo anno. "Abbiamo nuove leve nella realizzazione dei carri. Noi ci crediamo e sappiamo che, comunque andrà, abbiamo dato il meglio", ha aggiunto Malavolta, evidenziando quanto sia importante non arrendersi mai: "Ogni anno si potrà dare ancora di più, basta crederci sempre e non mollare mai, soprattutto nei momenti difficili". Oltre alla preparazione pratica, l’Associazione Amici del Carnevale ha attivato anche nuovi strumenti di comunicazione: due canali social attraverso cui è possibile contattare gli organizzatori per partecipare come gruppi mascherati o animatori sui carri. Un’ulteriore spinta verso la condivisione e il coinvolgimento della comunità.

Emidio Lattanzi