"Tanti giovani in cerca di prima occupazione. Mancano gli specializzati"

Si è tenuta domenica nella palestra polivalente di Cupra Marittima l’iniziativa ’Recruting day’, l’iniziativa di ricerca personale organizzata dalle associazioni Acot (operatori turistici) e balneari cuprensi, con il patrocinio del comune di Cupra Marittima. I risultati vengono definiti soddisfacenti. Alcune decine di candidati hanno consegnato i propri curriculum e si sono intrattenuti in colloqui conoscitivi. "Da una prima analisi si è evidenziato l’interesse dei giovani in cerca della prima occupazione e di cinquantenni alla ricerca di un cambiamento o per una nuova opportunità trovatisi magari ai margini del mondo del lavoro – afferma Pietro Aureli, presidente di Cupramare Balneari – La nota dolente è stata la poca presenza di candidati con una professionalità specifica del settore. Ora continueremo la ricerca di personale attraverso altri canali social e istituzionali e c’è comunque serenità per l’organizzazione del lavoro stagionale, perché anche questa iniziativa ha visto una concreta collaborazione e condivisione di obiettivi tra gli operatori turistici cuprensi". La mancanza di personale qualificato, negli ultimi anni sta mettendo in difficoltà il settore turistico costringendo alcuni a limitare l’offerta dei servizi.