"Tanti i sacrifici fatti, mettetevi nei nostri panni"

Marinangeli, che visione ha la Lega sulla Bolkestein?

"Siamo all’opposto di quanto si era deciso decenni fa. All’opposto dei presupposti sui quali gli imprenditori della spiaggia hanno fatto tanti investimenti. Siamo partiti dal Codice della Navigazione, che di fatto favoriva il rinnovo automatico delle concessioni, alla direttiva Bolkestein, che oltre 15 anni fa sancì tutt’altro. Poi, nel 2018, il nostro ministro Centinaio ha deciso per la proroga fino al 2033".

Che è successo in questi ultimi 4 anni?

"I concessionari, sentendosi tutelati, hanno contratto mutui decennali . Poi è arrivato il Consiglio di Stato che ha bocciato il provvedimento, fissando la scadenza delle concessioni al 2024".

Che aria si respira nella categoria?

"Ci troviamo in un momento di confusione ed apprensione, anche perché non si conoscono nemmeno le norme per l’eventuale asta. Dovrebbe essere fatta chiarezza su molti punti".

Oggi, la Corte di Giustizia dovrebbe definire i termini della questione…

"D’accordo, ma sono dell’idea che debba essere la politica a dettare legge: oggi potrebbe venir fuori una sentenza dura ed esagerata senza tenere conto delle reali esigenze delle imprese".

In questo caso, cosa si dovrebbe riconoscere ai balneari?

Intanto un indennizzo per tutte le risorse investite nelle concessioni. E poi, nel determinare le regole di gara, si dovrebbero prevedere delle premialità per chi le ha gestite fino ad ora. Ma spero che ci sia un’ulteriore proroga".

Quale futuro per le famiglie coinvolte?

"A queste persone vanno riconosciuti i sacrifici fatti. Se un nostro stabilimento vale tanto è perché ci si è investito, con il desiderio di sviluppare il nostro turismo. Tutto questo non ha un valore?"

Una sentenza sfavorevole che conseguenze potrebbe avere?

"I nostri balneari non si sentirebbero protetti dalle istituzioni, e tutto ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla stagione turistica. Decisioni prese a bruciapelo portano la gente ad irrigidirsi. La verità è che si vuole colpire sempre chi ha voglia di fare, chi vuole costruire valore aggiunto all’economia locale e non solo. I nostri stabilimenti sono cambiati dai semplici casotti di 50 anni fa. L’Europa si metta nei nostri panni"r.

g.d.m.