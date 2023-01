"Tanti progetti con il Pnrr Cambiamo volto a Offida"

Il 2022 è terminato e per l’amministrazione comunale di Offida è tempo di bilanci. Abbiamo rivolto alcune domande al sindaco Luigi Massa.

Sindaco, come è andato l’anno appena trascorso?

"Possiamo dire che il bilancio per il 2022 è più che positivo. Stiamo attivando tanti progetti grazie al Pnrr: apertura del cantiere per il Campus scolastico, che prevede una spesa di 7 milioni di euro, progettazione del nuovo plesso 06 con 4 milioni e mezzo di euro, riqualificazione impianti sportivi con i finanziamenti ottenuti con bando sport e periferie. Abbiamo posto l’accento anche sul sociale mettendo in campo sostegni economici per fronteggiare il caro bollette per le famiglie più fragili Finanziamenti erogati in tempi rapidissimi con fondi comunali. Un impegno che metteremo al centro anche nel prossimo anno".

Per quanto riguardo la cultura e il turismo?

"La nostra è una cittadina dinamica, gli investimenti e le iniziative in questi settori, anche grazie alle attività del ricco tessuto associazionistico, hanno restituito un 2022 straordinario con presenze turistiche, che hanno prodotto riscontri anche per le attività ricettive e di accoglienza. Spingeremo ancora di più nel 2023 anche con la totale riqualificazione della cartellonistica turistica che sarà installata per la prossima primavera. Continueremo ad affermare la nostra città come una delle mete più attrattive del Piceno".

Per quanto riguarda il territorio e patrimonio pubblico?

"Terminata la prima fase di riqualificazione del Parco della Luna; proseguiremo con la manutenzione del Cimitero; miglioramento sismico e riqualificazione energetica e funzionale del polo museale Palazzo dei Castellotti; definitiva riqualificazione di Via I° Maggio e intervento di mitigazione per il rischio idrogeologico su Via Berlinguer; ampliamento del sistema di videosorveglianza, copertura frazioni di Santa Maria Goretti e Borgo Miriam; totale riqualificazione dell’impianto elettrico e di luci sceniche del Serpente Aureo. Dal lato della viabilità oltre alla manutenzione ordinaria realizzato l’intervento per la sistemazione definitiva di strada della Grifola".

Una mole rilevante di investimenti.

"Grazie alle progettazioni e alle risorse intercettate dal Comune nelle prossime settimane partiranno ben quattro cantieri che modificheranno il volto di Offida rendendola più inclusiva, sostenibile e collegata. Completamento delle opere di mitigazione rischio idrogeologico Borgo Leopardi (1 milione di euro); riqualificazione urbana, energetica e funzionale di Via della Repubblica (1 milione e centomila euro); riqualificazione urbana del Viale dei Cappuccini, di spazi pubblici funzionali limitrofi e Sagrato della Chiesa del Beato Bernardo (2 milioni di euro); ripristino e messa in sicurezza della rete stradale Borgo Cappuccini, Via Matteotti, Via Nenni e Martiri della Resistenza e strada Santa Maria in Carro (330 mila euro)".

Il sindaco ha sottolineato anche i risultati ottenuti dalla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Forlini, guidata dal presidente Quinto Menzietti, e di Energie Offida.

Maria Grazia Lappa