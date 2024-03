Tanti rinnovi da fare. Permessi: c’è più tempo

L’incubo parcheggi c’è, eppure, in pochi si sono affrettati per recuperare il permesso per il transito e il parcheggio dei residenti. "Ancora ad oggi non tutti sono arrivati per richiedere il rinnovo, e quindi è stato necessario prolungare la durata della consegna fino al 16 marzo" dicono gli operatori della Saba, commentando la scelta dell’amministrazione comunale di prolungare di due settimane la scadenza, prevista altrimenti per il 29 febbraio.

Fino ad ora non sembrerebbero aver ricevuto troppe richieste dunque: "Gli anziani sono i primi a presentarsi, non appena l’ufficio apre. Il resto degli ascolani invece se la prende con comodo, gli ultimi giorni ci sarà una gran fila, come ogni anno". E infatti, a 15 giorni dalla seconda scadenza fissata, l’ufficio del parcheggio Torricella è tutt’altro che affollato, con file scorrevoli e un massimo di 6 persone in attesa, forse complice la possibilità di richiedere online il permesso. Infatti, sul sito dell’ente, la procedura può essere svolta facilmente a distanza. Con la chiusura della consegna, dopo aver stilato i numeri delle richieste, si potrà procedere anche a definire la percentuale di chi avrà sottoscritto il ‘permesso speciale’, con l’aggiunta di 50 euro rispetto al classico permesso.

Da pochi anni infatti è stata introdotta dall’Amministrazione comunale la possibilità di scelta tra due tipologie: il permesso tradizionale, al costo di 25 euro annui, prevede la possibilità di sostare su strisce gialle e sulle zone miste del settore di appartenenza. La proposta ‘speciale’ invece, con un pagamento di 75 euro annui, consente solo ai cittadini residenti nel centro storico, di sostare su strisce gialle e su strisce blu di tipologia mista senza differenziazioni di orario, mentre sui posti auto blu di tipologia esclusiva solo dalle 19 alle 9 della mattina seguente. Come già sottolineato, infatti, non sarà possibile per i residenti a Campo parignano richiedere questa seconda forma di rinnovo. Per quanto riguarda invece i ‘permessi rosa’, sul sito del Comune è indicata la documentazione da allegare, per poter usufruire degli spazi di sosta pensati per le donne in gravidanza e i genitori con bambini di età inferiore ai due anni.

ott.firm.