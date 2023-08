Tanti turisti sotto le cento torri Pienone per ristoranti e alberghi

Bilancio positivo per le ‘cento torri’ in occasione del Ferragosto 2023. La città è meta di molti turisti, non solo italiani ma anche stranieri, che stanno approfittando delle ferie agostane per visitare una bellissima località d’arte come Ascoli. C’è chi rimane per qualche ora, ma c’è anche chi soggiorna nel capoluogo per alcuni giorni pernottando nelle strutture ricettive, che sono tutte ‘sold out’ o quasi. I primi sono soprattutto coloro che stanno trascorrendo le vacanze lungo la costa, ma tutti raggiungono la città per ammirare le sue bellezze architettoniche e per gustare le deliziose olive all’ascolana. A proposito di enogastronomia, a fare ottimi affari il 15 agosto sono stati i ristoranti, praticamente tutti pieni, soprattutto per il pranzo.

Buono l’afflusso anche nei musei civici, rimasti tutti aperti. La più gettonata, come sempre, è stata la pinacoteca in piazza Arringo, ma anche il Forte Malatesta ha registrato ottimi numeri. Proprio in quest’ultimo, in occasione della mostra ‘Prospettiva Van Orton’ in corso, sabato e domenica verrà presentato il catalogo edito Rrose Sélavy, alla presenza degli artisti, ovvero i gemelli piemontesi Van Orton, Stefano e Marco Schiavon, e dei curatori Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Berardinelli. Il catalogo, bilingue italianoinglese, è nato a corredo della mostra e vede, oltre ai contributi dei tre curatori, anche i saggi dello storico dell’arte Matteo Piccioni e di Massimiliano Vado, celebre attore e regista, accompagnati da un ricco apparato iconografico e da una piccola ‘incursione’ di Alessandro Cattelan. Dall’arte all’enogastronomia, tanti i turisti anche ad Ascoliva, il festival dell’oliva ascolana del Piceno Dop che si è aperto in piazza Arringo il 10 agosto e si chiuderà il 21 agosto. Nei giorni scorsi, nell’area eventi della manifestazione, si sono svolte le ‘Olimpiadi dell’oliva’, ovvero la sfida consistente nel mangiare il maggior numero di olive senza utilizzare le mani, nell’arco di un minuto. Vincitori sono risultati Davide Messori di Milano e Daniele Gambelli di Ancona. Il programma di Ascoliva dei prossimi giorni prevede: stasera alle 22 ‘L’oliva nuda balla!’, ovvero serata di musica dance anni ‘80-‘90 con dj Mara, domani, alle 22, l’esibizione musicale del gruppo ‘On Air’, sabato, alle 22, l’esibizione della cantautrice ascolana Giorgia De Santis, in arte Desagio, e il 21 agosto, dalle 21.30, concerto del gruppo ‘Dance to dance’. Lorenza Cappelli