"Tantissime persone al Torrione"

Sabato e domenica San Benedetto ha mostrato un volto diverso, più intimo, più antico. Non quello della città di mare, ma quello dei vicoli del Paese Alto, dei giardini segreti, delle dimore storiche che raccontano secoli di vita affacciata sull’Adriatico.

Le Giornate Fai d’Autunno hanno portato in Riviera, tra Torrione, Villa Guidi e il giardino di Palazzo Husson da Camara, centinaia di visitatori. Una partecipazione che ha superato ogni aspettativa e che, soprattutto al Torrione, si è trasformata in un piccolo fenomeno. "Parliamo di quasi 700 persone in un giorno soltanto al Torrione, da domenica mattina in poi è stata una costante processione", racconta Ilario Di Luca, responsabile del Gruppo Fai di San Benedetto del Tronto, con un orgoglio che traspare dietro la gratitudine per chi ha reso possibile l’impresa.

Lui stesso sottolinea quanto sia stato decisivo il lavoro di squadra: "Al di là dei numeri, la cosa importante è che abbiamo visto arrivare persone che venivano davvero da lontano, da Ancona, Pescara, da Rieti. Persone che hanno fatto una giornata fuori porta ma per scoprire le bellezze della città, non per fare il bagno o prendere il sole".

I percorsi, curati nei dettagli dai volontari, partivano da Palazzo Anelli e attraversavano otto punti di interesse, tra cui Santa Gemma, la Casa del Vento di Marcello Sgattoni o la chiesa di San Benedetto Martire, fino a raggiungere il simbolo più riconoscibile della città: il Torrione, appunto. Di Luca ha voluto ringraziare i privati che hanno aperto i giardini solitamente inaccessibili, con un pensiero particolare a Villa Guidi, "uno dei luoghi più suggestivi e custoditi della città".

Emidio Lattanzi