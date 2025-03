Targhe alle vittime del Covid:: "Onoriamo chi ci ha lasciato"

A cinque anni dall’esplosione della pandemia l’Azienda Sanitaria di Ascoli omaggia chi perse la vita a causa del virus. Nel corso della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha ricevuto dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Ascoli due targhe commemorative, collocate nei luoghi che hanno rappresentato il cuore dell’emergenza sanitaria. Una è stata affissa nei poliambulatori del distretto sanitario di Ascoli, dove si effettuavano i tamponi, l’altra nella Rsa di Ripatransone, trasformata durante la pandemia in struttura Covid. Alla cerimonia hanno preso parte la direttrice generale dell’Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio, il direttore amministrativo Paola D’Eugenio, e i direttori dei distretti sanitari Giovanna Picciotti e Maria Teresa Nespeca, insieme al presidente dell’Opi Mirko Porfiri. "Questa giornata è un momento di riflessione profonda, un’occasione per onorare chi ci ha lasciato e chi ancora soffre per questa tragedia", ha affermato Di Sciascio, aggiungendo che il ricordo deve trasformarsi in un impegno per rafforzare il sistema sanitario.

Anche Porfiri ha sottolineato il valore della commemorazione: "Celebriamo il lavoro dei colleghi che hanno combattuto in prima linea, anche sacrificando la propria vita". Nel corso della giornata, l’Ast di Ascoli ha partecipato anche a un’iniziativa dell’Istituto scolastico Don Giussani-Monticelli, per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della memoria e della prevenzione.