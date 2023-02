Tari, ecco a chi sono destinate le agevolazioni

Con l’approvazione del bilancio di previsione, che dovrebbe avvenire in consiglio comunale entro fine febbraio, l’amministrazione comunale si prepara a varare anche una serie di agevolazioni sulla Tari: misure che sono state presentate ieri mattina dall’assessore Domenico Pellei, e che vanno in tandem con la decisione di aderire allo stralcio delle multe sotto i 1.000 euro, anticipato su queste pagine alcuni giorni fa e ufficializzato a inizio settimana. Nello specifico, le riduzioni ratificate saranno molteplici: una, del 25% della parte variabile della tariffa, per nuclei familiari composti da 6 o più componenti. La medesima riduzione è prevista per i nuclei familiari composti da 5 o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 metri quadri. Ci sarà quindi la riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, fino a un massimo di 15 euro, per i nuclei familiari composti da 3 componenti, di cui un adulto e due minorenni, o da 2 componenti, di cui un adulto e un minorenne, dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 80 metri quadri alla data del 1° gennaio dell’anno di tassazione. Uguale agevolazione è stata prevista anche per i nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui almeno uno ultra 75enne. La parte variabile della Tari sarà poi ridotta del 15%, fino a un massimo di 15 euro, per i nuclei familiari composti da un solo componente ultra 75enne alla data del 1° gennaio dell’anno di tassazione. A chiudere il pacchetto è poi l’esenzione per la prima annualità di tassazione delle attività dell’imprenditoria femminile e dell’imprenditoria giovanile – cioè di età inferiore a 35 anni - aperte nel corso del 2023. "Questa - ha commentato Pellei - è una serie di misure per contrastare la crescita dei prezzi dovuta all’adeguamento Istat. Per farlo, l’amministrazione ha messo in piedi delle azioni volte a modulare sia le tariffe sia la Tari legata allo smaltimento dei rifiuti e ai servizi a domanda individuale. Già l’anno scorso partimmo con la modifica delle tariffe delle mense, nelle quali abbiamo inserito una fascia intermedia per attutire i costi, mentre quest’anno abbiamo aumentato la soglia di esenzione da 7mila a 10mila euro. Cerchiamo l’equità, non solo l’equilibrio economico-finanziario. In quest’ottica abbiamo introdotto, cosa mai accaduta, delle riduzioni Tari che sono modulate in base alla composizione del nucleo familiare". Come detto, il comune interverrà anche sulle multe. Con l’adesione allo stralcio, le somme dovute e affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro verranno decurtate delle sanzioni e degli interessi, mora compresa, in maniera automatica, senza che sia necessaria cioè alcuna richiesta da parte del contribuente.

Giuseppe Di Marco