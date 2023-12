Tariffe, migliorie e novità: "Effettuati tutti i collaudi"

E’ tutto pronto a Monte Piselli per il via alla nuova stagione sciistica 2023-24: adesso si aspetta solo la neve. I gestori degli impianti della Remigio Group, il Presidente del Consorzio Turistico Monti Gemelli, Enzo Lori, il vice Daniele Zunica, e tutti gli appassionati di sci, ora sono con il naso all’insù per aspettare la prima nevicata consistente. Certo, il cambiamento climatico in atto riserva sempre delle sorprese anche per quanto riguarda le precipitazioni nevose che non sono purtroppo più assolutamente garantite come qualche anno fa. O può capitare che a una settimana di gelo faccia seguito una di garbino, capace di far salire le temperature di parecchi gradi, cosa che dovrebbe accadre proprio oggi.

Nei giorni scorsi l’ultima perturbazione di novembre è però riuscita a imbiancare le vette dei Monti Gemelli e dei Sibillini, giusto per far capire che ormai ci siamo.

Il tutto senza dimenticare che si sta lavorando sul nuovo impianto di risalita fino a Monte Piselli e sul piano complessivo di riqualificazione, dopo l’approvazione di qualche mese fa, del documento di indirizzo della progettazione. Ci sono 12 milioni di euro per trasformare completamente Monte Piselli e l’occasione non va sprecata. "Siamo pronti – ha ammesso Dario D’Agostino della Remigio Group – Abbiamo fatto un grande lavoro in questi mesi soprattutto sul piano della manutenzione degli impianti in modo da farci trovare pronti alle operazioni di collaudo che sono state effettuate con ottimi risultati. Abbiamo un nuovo battipista super operativo e anche le tariffe per abbonarsi, per gli ingressi giornalieri e per le singole corse negli impianti saranno in linea con quelle dello scorso anno. Insomma aspettiamo il freddo e la neve perché per ora sembra ancora autunno, Anche ieri i venti di scirocco hanno soffiato aria calda qui in montagna e la poca neve che si era posata sulle piste è praticamente scomparsa. La struttura comunque è a posto – ha confermato il gestore degli impianti di risalita – e devo ringraziare il Cotuge che ha deciso di acquistare il nuovo battipista che ci consentirà di costipare il terreno in modo migliore rispetto al passato. Stiamo lavorando come detto anche sui prezzi di utilizzo degli impianti perché vogliamo proseguire nella politica avviata già da tempo di rendere fruibile la nostra montagna a tutti gli appassionati. Nel programma abbiamo inserito anche alcune convenzioni con le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco di Ascoli e Teramo, l’Aci, il Cai Val Vibrata Monti Gemelli e la Croce Rossa. Abbiamo stipulato i vari contratti anche per il noleggio delle attrezzature e confermo che non ci sarà un aumento dei prezzi. Monte Piselli è la montagna degli ascolani e vogliamo che tutti possano venire sulle piste a divertirsi senza esagerare con i costi".

v. r.