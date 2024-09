La tartaruga Valentina torna in mare, folla in spiaggia per festeggiare

Grottammare (Ascoli), 14 settembre 2024 – Grande festa oggi a Grottammare per il ritorno a casa della tartaruga Valentina. Un evento che ha riunito l’intera comunità in piazza Kursaal. La tartaruga, di specie Caretta caretta, è stata finalmente restituita al suo habitat naturale dopo un periodo di cure per alcune gravi ferite. Valentina era stata trovata in condizioni critiche e successivamente soccorsa dai volontari della Fondazione Cetacea, che l’hanno accolta, curata e rimessa in sesto.

L’evento di reinserimento in mare, questa mattina, è stato organizzato dal Parco Marino del Piceno, con il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi con l’assessore Alessandra Biocca e la comandante della guardia costiera Alessandra Di Maglio. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, tra cui tantissimi bambini delle scuole primarie della città, accompagnati dai loro insegnanti. I più piccoli hanno potuto osservare da vicino Valentina. Il momento culminante della giornata è stato quando Valentina è stata riportata in mare.

Alcuni sommozzatori della Guardia Costiera hanno aiutato la tartaruga a raggiungere il largo, scortandola a nuoto in modo da indicarle la via. La tartaruga, seguendo i suoi protettori, ha ripreso lentamente il suo cammino verso il mare aperto. Le autorità presenti hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa per sensibilizzare la comunità, soprattutto i più giovani, sulla protezione dell’ecosistema marino.

Il sindaco Alessandro Rocchi ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, evidenziando il valore educativo dell’evento. Il ritorno di Valentina nel mare Adriatico rappresenta non solo una vittoria per la fauna marina, ma anche un segnale positivo per la comunità di Grottammare, che si è unita in una celebrazione di speranza, rispetto e consapevolezza ecologica.