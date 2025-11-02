Tartarughe, primo centro nel Piceno grazie alla Fondazione cetacea

Curiosità ed entusiasmo a Grottammare dove è pronto per essere inaugurato il primo Centro Tartarughe marino del Piceno. Il presidio sarà ospitato all’interno del Villaggio dei Pescatori. L’inaugurazione è in programma sabato 8 novembre, alle ore 11. La decisione nasce dall’intesa tra il comune di Grottammare e la Fondazione Cetacea onlus di Riccione, associazione con deroga ministeriale per il recupero e la cura delle tartarughe marine nella regione Marche. Per celebrare l’occasione, in collaborazione con i Promotori del Parco Marino del Piceno, si terrà anche il rilascio di una tartaruga marina. L’hanno chiamata Peace, ed è un esemplare curato nella sede del Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle tartarughe marine gestito dalla Fondazione Cetacea, che tornerà a nuotare libera dalla spiaggia antistante piazza Kursaal, alle ore 12 (condizioni meteo-marine permettendo).

Il nuovo Centro rappresenterà un presidio strategico per la protezione della specie nel sud delle Marche (l’altro si trova nel Pesarese), poiché consentirà interventi più rapidi ed efficaci nel recupero degli animali in difficoltà. Sarà anche un punto di informazione e sensibilizzazione dedicato alla tutela del mare Adriatico, rafforzando i progetti di educazione ambientale e valorizzazione del patrimonio naturale che fanno di Grottammare una città attenta alla sostenibilità, alla biodiversità e alla cura del mare. La mattinata terminerà con un pranzo conviviale allo Chalet Bagno delle Stelle, finalizzato alla raccolta di fondi da destinare alla Fondazione Cetacea onlus. La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione al numero 349 743 9434. Per l’inaugurazione del nuovo presidio è prevista la partecipazione del sindaco Alessandro Rocchi, del presidente della Fondazione Cetacea onlus Sauro Pari e dell’assessore alla Sostenibilità e Salute Alessandra Biocca.

Marcello Iezzi