Tartarughe, un incontro con le scuole

Le tartarughe palustri europee stanno soffrendo, e così, le riserve naturali di Italia e Slovenia, si uniscono in occasione della giornata mondiale delle tartarughe, il 23 maggio, con il progetto ‘Life urca proemys’. Lo scopo è favorire la conservazione della specie ‘Emys orbicularis’, e così in tante regioni italiane prendono vita eventi, giornate di informazione e attività rivolte ai più piccoli, e non solo. Nelle Marche, il 23 maggio la Riserva naturale Sentina di San Benedetto ospiterà 60 bambini, provenienti dalle scuole locali, per una giornata di esplorazione e apprendimento, dove potranno conoscere e imparare a riconoscere la specie autoctona da quella ‘aliena’, grazie all’incontro con vari esemplari di testuggine palustre europea e con il suo habitat naturale. Non solo, la riserva naturale regionale Ripa Bianca di Jesi propone un approfondimento sulle specie esotiche, con un evento aperto a tutti e previsto nei giorni del 26 maggio e del 16 giugno in orario 9.30 - 12.30. Anche in questo caso, si intende informare sulle specie aliene che minacciano la biodiversità, imparando a riconoscerle e segnalarle ai centri autorizzati per la loro raccolta.