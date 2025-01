‘Tartufo Nero Festival’, si parte. Domani il via con lo chef Cracco

Sarà lo Chef stellato Carlo Cracco ad inaugurare domani pomeriggio alle 14, il ‘Tartufo Nero Festival’ di Roccafluvione, in programma fino a domenica 26 gennaio. Tre giorni dedicati alla celebrazione del tartufo nero pregiato, tra degustazioni, talk, esperienze e ospiti d’eccezione, che consacreranno Roccafluvione come nuova capitale del gusto. Cracco incontrerà gli chef del territorio, i ragazzi delle scuole e i professionisti dell’accoglienza.

L’evento è stato presentato ieri nella sala gialla della Camera di Commercio dal Presidente Gino Sabatini, dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini, dal sindaco di Roccafluvione Emiliano Sciamanna, dal presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, dal presidente dell’Azienda speciale Linfa Simone Mariani, dallo chef Daniele Citeroni dell’Osteria Ophis ad Offida e da Simone Capecci presidente del Consorzio Vini Piceni. Lo Chef Carlo Cracco taglerà il nastro della manifestazione con la presentatrice televisiva Veronica Maya: "Il tartufo è un tesoro che unisce agricoltura e cucina – ha dichiarato Cracco – oltre che il classico binomio di tradizione e innovazione, e Roccafluvione ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale".

Soddisfatto l’assessore Antonini: "Le Marche - ha sottolineato – possono vantare il tartufo tutto l’anno, con nove varietà presenti in tutta la regione. Con il Tartufo Nero Festival, Roccafluvione trova il suo spazio specifico e mira a diventare la manifestazione italiana di riferimento". Durante tutto il weekend, il borgo di Roccafluvione si trasformerà quindi in un grande palcoscenico diffuso. I ristoranti proporranno menù speciali, mentre alla mostra mercato sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici del territorio. La ‘stuzzicherai’ all’ingresso del Nero Palas sarà curata da Emilio Palestini.

La giornata di sabato prenderà il via alle ore 10 con visite guidate nelle tartufaie locali e con lo chef stellato Enrico Mazzaroni che presenterà uno show cooking sul tema del foraging, sull’utilizzo dei prodotti del bosco in cucina. La mattinata si concluderà con una gara culinaria condotta da Alessandro Greco, tra due istituti alberghieri locali nella preparazione di piatti a base di tartufo, con premio finale una cena al ristorante "Il Tiglio" di Montemonaco. Domenica, infine, la giornata sarà per tutta la famiglia con una ‘caccia al tartufo con i cani ‘ e nel pomeriggio Beppe Convertini, Adua Villa e Pierpaolo Rastelli accompagneranno le conversazioni sul tema dell’abbinamento tra tartufo e vino con il coinvolgimento di Simone Capecci e con con finger food preparati dallo chef Davide Camaioni del ‘Posto Nuovo’ a San Benedetto.

Valerio Rosa